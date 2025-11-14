'Arka Sokaklar' dizisi bu akşam var mı? 'Arka Sokaklar' yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının efsanevi dizisi Arka Sokaklar, cuma akşamları izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken, heyecan dorukta. Ekip, bu kez hem aksiyon hem de sosyal sorumluluk içeren zorlu bir görevin peşinde...., Peki Arka Sokaklar'ın heyecanla beklenen 727. yeni bölümü bugün var mı?