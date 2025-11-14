'Arka Sokaklar' dizisi bu akşam var mı? 'Arka Sokaklar' yeni bölüm ne zaman?
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar, uzun soluklu serüvenine yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D'de devam ediyor. Dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar'ın takipçileri, heyecanla beklenen 727. yeni bölümün bu akşam Kanal D yayın akışında yer alıp almadığını büyük bir merakla araştırıyor. Peki Arka Sokaklar 727. bölüm bu akşam ekrana gelecek mi?
Kanal D ekranlarının efsanevi dizisi Arka Sokaklar, cuma akşamları izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken, heyecan dorukta. Ekip, bu kez hem aksiyon hem de sosyal sorumluluk içeren zorlu bir görevin peşinde...., Peki Arka Sokaklar'ın heyecanla beklenen 727. yeni bölümü bugün var mı?
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 kargo uçağımızda 20 askerimiz şehit olmuştu. Bu nedenle bu hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmesi beklenen diziler tekrar bölümleri ile ekrana gelmişti. Bu nedenle Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü ile ekrana gelme ihtimali bulunuyor.
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?
Arka Sokaklar 727. yeni bölüm Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. Kanal D yayın akışında da yer alan dizi son anda bir değişiklik olmazsa yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
ARKA SOKAKLAR 20. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Arka Sokaklar’ın 20. sezonu, hem mevcut kadrosuyla hem de yeni katılan oyuncularıyla dikkat çekiyor. İşte dizinin öne çıkan oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:
Zafer Ergin (Rıza Baba)
Şevket Çoruh (Mesut Komiser)
Özgür Ozan (Hüsnü Çoban)
Oya Okar (Selin)
Ozan Çobanoğlu (Hakan)
Ebru Cündübeyoğlu (Candan Ceylanlı)
Sarp Levendoğlu (Barış Bozoğlu - Bozo)
Alp Korkmaz (Ali Akdoğan)
Burak Satıbol
Felicia Sağnak