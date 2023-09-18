'Arka Sokaklar'a 'Doktor Yağız' geliyor

18.Sezon bölümleriyle Kanal D’de ekranlara gelen fenomen dizi Arka Sokaklar, tüm hızıyla yayın hayatına devam ediyor. Dizi ekibine son olarak ‘Doktor Yağız’ adında bir karakterin katılacağı öğrenildi.

BALAMİR EMREN KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon 'Tuzak' dizisinde polis olarak rol üstlenen Balamir Emren, 'Arka Sokaklar'da 'Doktor Yağız' olarak izleyicilerin karşısında olacak. Doktor Yağız dizide Rıza Komiser'in kızı Pınar ile aşk yaşayacak.

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Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay da rol alıyor.