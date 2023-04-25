Arkadaşının eski sevgilisiyle öpüşen Ratajkowski: Kötü hissettim!

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Harry Styles ile öpüşme görüntüleri internette yayılan ve çok ses getiren model ve oyuncu Emily Ratajkowski, bu görüntülerin viral olmasını beklemediğini dile getirdi.

Ratajkowski, arkadaşı Olivia Wilde'dan kısa süre önce ayrılan Harry Styles ile geçen ay Tokyo'da öpüşürken kameraya alınmış, görüntü internette hızla yayılmıştı. İkilinin görüntüleri günlerce konuşulmuştu.

Ratajkowski’nin, Wilde ile arkadaş olması ve hatta henüz Wilde ile Styles’ın ilişkileri devam ederken iki arkadaşın Styles konserini beraber izlemesi de dikkat çekmişti.

RATAJKOWSKİ: BÖYLE BİR DENEYİM ÇOK TUHAFTI

İspanyol Vogue dergisine konuşan 31 yaşındaki Ratajkowski, öpüşme videosu hakkında, “Bunun olmasını beklemiyordum. Ben sadece üç yıllık bir ilişkiden dört yıllık bir ilişkiye geçen bir insanım. Uzun zamandır ilk kez bir flört aşamasındayım” dedi.

Harry Styles ile öpüşme videosunu yorumlarken, "Böyle bir deneyim çok tuhaftı" diyen ünlü model, "Tüm dünya haberdar oldu ve yorum yaptı" ifadesini kullandı. Ratajkowski, öpüşme videosu yüzünden arkadaşı Olivia Wilde adına kendini kötü hissettiğini belirtti.

DEFALARCA ALDATILDIĞINI ÖĞRENİP BOŞANMIŞTI

Ratajkowski 2018’de Sebastian Bear-McClard ile evlenmiş ve 2021 yılında oğlunu dünyaya getirmişti. Ünlü model, evliliği sırasında defalarca aldatıldığını öğrenip boşanma kararı almıştı. Yeniden bekar hayatına başlayan ünlü modelin adı, Pete Davidson gibi pek çok ünlü isimle anılmıştı.