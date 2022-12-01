Armağan Çağlayan ameliyat oldu, son durumunu paylaştı

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçen haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Dün 4,5 saatlik bir ameliyat geçiren Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı.

"DOKTORLARIM HASTALIĞIMI ÇOK ERKEN EVREDE YAKALADI"

Ünlü televizyoncu, "4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, "Size Anlatacaklarım Var" turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar" ifadelerini kullandı.

"LENFLERİM TEMİZ"

Armağan Çağlayan daha önce yaptığı açıklamada alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı belirtmiş ve şu bilgileri vermişti: "Selamlar… Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere… Herkese her şey için çooook teşekkürler… Sevgiler…"

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