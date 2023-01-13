Armağan Çağlayan: Bu hastalık ne beter bir şeymiş!

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Armağan Çağlayan, son olarak Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

“OBSESYON!”

Çağlayan, “Bu hastalık beter bir şeymiş” diyerek yaptığı paylaşımında, “Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!” ifadelerini kullandı.