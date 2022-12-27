Armağan Çağlayan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde bir kitle tespit edilen Armağan Çağlayan yapılan kontrollerin ardından kanser olduğunu öğrenmişti. Çağlayan geçirdiği ameliyatın ardından Youtube'a bir süre ara verdiğini duyurmuştu. Armağan Çağlayan, hakkında çıkan yanıltıcı ve yalan haberlere tepki gösterdi.

"Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor!"

Armağan Çağlayan, hakkındaki bir paylaşımda yer alan 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' ifadelerinin ekran görüntüsünü paylaştı ve şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun yahu! Facebook’ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!"

Ardından Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Çağlayan, "Ya bu Facebook’ta dolanan 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" ifadelerini kullandı.