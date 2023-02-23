Armağan Çağlayan: "Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz"

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"SEVİP GİDECEKTİK BU DÜNYADAN"

Ünlü isim, sosyal medya sayfasından şu sözü yayınladı:

Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insan tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz.

Armağan Çağlayan "Hem de nasıl" notunu düştüğü paylaşımda şu eklemeyi de yaptı: Fakat cümle Nâzım Hikmet’e değil, Arthur Schopenhauer’e aitmiş. Düzeltelim.

Armağan Çağlayan, son olarak depremzedeler için düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 1 milyon lira bağışlamıştı.