Armağan Çağlayan paylaştı: Artık YouTube’a veda zamanı
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan, doktorunun tavsiyesinin ardından işlerini azaltmaya karar verdi. Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından YouTube programına son verdiğini duyurdu.
Armağan Çağlayan Instagram'dan şu mesajı paylaştı:
Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda, başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız….