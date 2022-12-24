Armağan Çağlayan paylaştı: Artık YouTube’a veda zamanı

Armağan Çağlayan Instagram'dan şu mesajı paylaştı:

Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda, başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız….