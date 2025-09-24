Arzu Sabancı 60. yaşını 3. kez kutladı
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı, 60. yaş gününü bir değil, tam üç farklı organizasyonla kutladı.
Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Arzu Sabancı, yaş gününü ailesi ve dostlarıyla art arda kutlamaya devam ediyor. Sabancı'ya son kutlama, Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda bir davet veren görümcesi Demet Sabancı Çetindoğan'dan geldi.
Arzu Sabancı'nın doğum günü kutlamaları, ilk olarak aile arasında düzenlenen özel bir akşam yemeğiyle başlamıştı. Daha sonra yakın arkadaşlarıyla çıktığı seyahatte, Fransa'nın ünlü tatil beldesi Saint Tropez'de sürpriz bir kutlama daha yapılmıştı.
Önceki akşam ise, üçüncü bir kutlama için Boğaz'ın eşsiz yalılarından Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nın bahçesinde şık bir davet verildi.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın ev sahipliğindeki davete, iş ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Davette yer alan isimler arasında Nazlı Sabancı, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Feryal Gülman, Melis Ağazat, Aslı Gümüşel, Yonca Ebuzziya, Nebahat Çehre, Aytül Ayke Fıratoğlu, Necla Aksoy ve Sema Basa gibi tanınmış simalar vardı.