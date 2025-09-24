Arzu Sabancı 60. yaşını 3. kez kutladı

Arzu Sabancı'nın doğum günü kutlamaları, ilk olarak aile arasında düzenlenen özel bir akşam yemeğiyle başlamıştı. Daha sonra yakın arkadaşlarıyla çıktığı seyahatte, Fransa'nın ünlü tatil beldesi Saint Tropez'de sürpriz bir kutlama daha yapılmıştı.