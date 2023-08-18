Arzu Sabancı, torun sevincini paylaştı: Beni çok duygulandırdılar

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021’de nikah masasına oturdu. Görkemli düğünleri 2025 Haziran 2022’de gerçekleşen çift, ilk bebeklerini kucağına aldı. İkili, kızlarına babaanne Arzu Sabancı’nın isminin geçtiği ‘Arzu Alara’ adını verdi. Torun sevinci yaşayan Arzu Sabancı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mutluluğunu aktardı.

"Hayatımıza hoş geldin prenses"

Kızlarına "Arzu Alara" adını veren çiftten Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Arzu Sabanci (@arzusabanci)'in paylaştığı bir gönderi

"Alara'ya da babaanne ismi uğurlu gelsin"

Arzu Sabancı da torun sevincini takipçileriyle paylaştı. İlk olarak Arzu Alara ismiyle ilgili paylaşım yapan ünlü isim, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullandı.