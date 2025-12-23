Arzu Sabancı, yeni yıl partisi verdi! Gelini ile pozları beğeni topladı
Sabancı ailesinde, 2026 yılına sayılı günler kala yeni yıl kutlamaları şimdiden başladı. Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın düzenlediği görkemli yeni yıl partisinden çok özel kareleri takipçileriyle paylaştı.
Sosyal sosyetenin en çok takip edilen isimlerinden olan Sabancı ailesinde yeni yıl coşkusu erken başladı. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, aile bağlarını her fırsatta sosyal medyadan samimiyetle paylaşmaya devam ediyor.
Özellikle Nazlı Sabancı’nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile olan yakınlığı, paylaştığı son karelerle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Nazlı Sabancı, partiden paylaştığı fotoğraflarda hem kendi annesi Güneş Sertkaya hem de kayınvalidesi Arzu Sabancı ile bir araya geldi.
Her üç ismin de zarafeti ve şıklığı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.