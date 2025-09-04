Arzu Sabancı'dan Hande Erçel ve Hakan Sabancı açıklaması
3 yıllık ilişkisi olan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Evlenmelerine karşı çıktığı iddia edilen Arzu Sabancı, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı.
Hande Erçel ve Hakan Sabacı, 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde bitirdi. Çiftin ayrılmasını ardından gözler anne Arzu Sabancı'ya çevrildi.
Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi desteklemediği ve Hakan Sabancı'ya da ayrılması için baskı yaptığı iddia edildi.
Arzu Sabancı'nın ayrılığın hemen ardından La Edri'nin "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşması da dikkat çekmişti.
Tüm bu yaşananların ardından Arzu Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.