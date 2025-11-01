Arzum Onan 53 yaşına girdi: Yaş sadece bir rakam
Ünlü oyuncu ve eski manken Arzum Onan, hem özel hayatıyla hem de yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak, 53. yaş gününü kutladığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ünlü oyuncu ve eski manken Arzum Onan, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından, uzun bir aradan sonra kariyerine geri dönüş yaptı ve 16 yıl sonra "Bi Umut" adlı filmde rol alarak oyunculuğa döndü.
Onan, son olarak 31 Ekim'de kutladığı 53. yaş gününde yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Pastasının mumlarını üflerken çekilmiş fotoğrafıyla birlikte, "Yaş sadece bir rakam. Yine de hoş geldin 53! Yanımda olan, olamayan, arayan, dualarını, iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" notunu paylaştı.
Bu özel gününde Arzum Onan'ı, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden olan ve kendisi de oyuncu olan oğlu Can Aslantuğ ve sevgilisi de yalnız bırakmadı.