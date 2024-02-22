Anasayfa Magazin Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile barışma sorusuna cevap verdi: Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile barışma sorusuna cevap verdi: Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız
Arzum Onan'a 'Mehmet Aslantuğ'la yeniden barışma ihtimali sorusu yönetildi. Onan , "Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her zaman birlikteyiz bu anlamda" şeklinde yanıt verdi.
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Yıllarca ünlüler dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tek celsede boşanan ünlü çift, adliyeden el ele çıkmıştı.
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Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliklerini sonlandırmalarının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Aslantuğ, "Arzum'u ben terk etmedim" ifadelerini kullanmış ve duygularını paylaşmıştı.
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Arzum Onan'a 'Mehmet Aslantuğ'la yeniden barışma ihtimali sorusu yönetildi.
Onan; 'Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her daim birlikteyiz bu anlamda' diyerek yanıt verdi.
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