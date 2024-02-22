Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile barışma sorusuna cevap verdi: Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız

Arzum Onan'a 'Mehmet Aslantuğ'la yeniden barışma ihtimali sorusu yönetildi.

Onan; 'Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her daim birlikteyiz bu anlamda' diyerek yanıt verdi.