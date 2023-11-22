Arzum Onan oğlu Can ile pozunu paylaştı: Fotoğraf benim doğum günümden

1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da Mehmet Aslantuğ'la dünyaevine girmiş, yaklaşık altı ay önce boşanmıştı. Kasım 2000'de anne olma mutluluğu yaşayan tescilli güzel, oğlu ile beraber sık sık zaman geçiriyor. O kareleri de sosyal medya hesabından yayınlıyor.

"Fotoğraf benim doğum günümden"

Arzum Onan o pozlarına yenisini ekledi. Oğlu Can ile pozunu "Tüm güzel mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Fotoğraf benim doğum günümden" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf 67 binden fazla beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ArzuM Onan (@onanarzum)'in paylaştığı bir gönderi

Aslantuğ ve Onan'ın 22 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, geçtiğimiz ayda annesinin doğum günü için sürpriz bir parti organize etti. Kutlamaya katılanlar arasında Uğurkan Erez ve Esin Moralıoğlu da vardı.