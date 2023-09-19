Arzum Onan'dan tatil pozları

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirdi. Ünlü çift, el ele geldikleri davadan yine el ele ayrıldı. Ortaya atılan iddialar sonrası çift, sessizliğini korudu. Arzum Onan bir süredir tatil yapıyor ve sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"Hafta sonundan kalanlar"

Boşanmanın ardından tatile çıkan Arzum Onan, kız arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkardı. Onan tatil pozlarını "Hafta sonundan kalanlar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ArzuM Onan (@onanarzum)'in paylaştığı bir gönderi

Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Aslantuğ açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı."