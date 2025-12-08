Asansörde romantik poz! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ve Berk Cankat kavuştu

Kanal D'nin, Mardin'de çekilen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal ile sevgilisi Berk Cankat, aşklarını sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik anlarla pekiştirmeye devam ediyor.

Dizinin yoğun yeni sezon çekimleri nedeniyle bir süredir ayrı kalan ve bu ayrılığı "özledim" notuyla dile getiren Sinem Ünsal, sonunda Berk Cankat ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu, bu buluşmayı asansörde çekilmiş bir fotoğraf ile "kavuştuk" notuyla takipçilerine duyurdu.

Sinem Ünsal ve meslektaşı Berk Cankat, ilişkilerini ilk olarak 2023 yılının yaz aylarında el ele görüntülenmelerinin ardından doğrulamışlardı. İlişki iddiaları sorulduğunda Sinem Ünsal, aşklarının tatlı bir başlangıç yaptığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık."

Bu son paylaşım, 2023 yazında başlayan bu tatlı ilişkinin, yoğun set temposuna rağmen güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.