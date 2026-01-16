ASAP Rocky: Annem, Rihanna ile aşk yaşamam konusunda ısrar etti

Annesinin, Rihanna ile birlikte olması konusunda ısrarlı olduğunu söyleyen Rocky, "Anneler bilir" dedi. Uzun yıllar sadece arkadaş olan, her ikisi de 37 yaşındaki ASAP Rocky ve Rihanna, 2019 sonlarında ilişkilerini aşka dönüştürdü. "Aynı dünyaların insanları gibiydik. Aynı yıl doğduk. Babam onun memleketinden" diyen Rocky, "Çok fazla benzerlik var, çok komik. Bunun üzerine çok gülüyoruz" ifadesini kullandı.