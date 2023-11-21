ASAP Rocky, Rihanna ile ilişkisi hakkında konuştu: En iyi eserimiz çocuklarımız

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Rihanna ile ASAP Rocky'nin ilk çocukları 13 Mayıs 2022'de dünyaya gelmişti. 1 Ağustos 2023'te ikinci kez anne baba olan çiftin bir oğlu daha olmuştu. Rihanna ile ASAP Rocky, bebeklerine Riot Rose Mayes ismini vermişti. İki çocuklu mutlu birliktelikleri devam eden çiftten ASAP Rocky, Rihanna ile ilişkileriyle ilgili açıklama yaptı.

"Sanırım bu şimdiye kadarki en iyi eserimiz"

Las Vegas'taki Formula 1 Grand Prix'ye katılan rapçiye, Rihanna ile en iyi iş birlikleri soruldu. ASAP Rocky, soruyu "Çocuk yapma konusunda iş birliği yaparak gerçekten harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Sanırım bu şimdiye kadarki en iyi eserimiz. Hiçbir tasarım bundan daha iyi olamaz. Gelip bize yardım eden üçüncü bir yaratıcımız vardı, Tanrı adında bir hayalet yaratıcı. Her şeyi şekillendirdi ve bu güzel meleklerimiz verdi" ifadeleriyle cevapladı.