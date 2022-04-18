ASAP Rocky ve Rihanna ilişkisindeki aldatılma hikayesi açıklığa kavuştu: “İddialar asılsız”

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, annelik heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsıldı. İddiaya göre; ünlü rapçi ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, sevgilisi tarafından aldatıldı. Rocky'nin, ünlü yıldıza ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile ihanet ettiği ileri sürüldü.

'ASLINDA DEĞMEZ AMA SEVDİĞİM İKİ İNSAN SÖZ KONUSU'

Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, konuya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.

34 yaşındaki Muaddi, normalde bir cevabı bile hak etmeyen bu söylenti; sevgi ve saygı duyduğu iki insanı yani Rihanna ile sevgilisi ASAP Rocky'yi de ilgilendirdiği için bir şeyler açıklama gereği duyduğunu belirtti.

'İNSANLAR GERÇEK OLUP OLMADIĞINA BİLE BAKMIYOR'

Muaddi, sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştığı açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar "aşağılık" olanların. Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."

'HAYATININ EN GÜZEL OLMASI GEREKEN ZAMANLARINDA BİLE...'

Amina Muaddi, Rihanna'nın hamileliğine gönderme yaparak, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerin yayılmasına engel olmadığını vurguladı.

'BEN DE İŞİME DÖNÜYORUM!'

Muaddi, Rihanna'nın iddialı giysileriyle hamilelik dönemini yaşamaya devam ettiğini ve kendisinin de işine geri döndüğünü belirtti. Amina Muaddi, son olarak herkesin Paskalya bayramını da huzur ve mutluluk içinde geçirmesini diledi.