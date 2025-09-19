Asena ve Hasan Dere boşandı

Bir dönemin en popüler oryantali Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatında köklü bir değişikliğe gitti.

Sanat hayatına veda eden Asena, Türkiye'deki şöhretini geride bırakarak Almanya'da kendisine yeni bir yaşam kurdu.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve organizasyon işlerine ağırlık veren eski oryantal bugün boşanma haberleriyle gündeme geldi. Gel Konuşalım'ın haberine göre; Asena, 8 yıllık eşi Hasan Dere'den tek celsede boşandı. Asena, ayrılırken nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

Ece Erken, ani ayrılığa Dere'nin ihanetinin neden olduğu iddia etti.