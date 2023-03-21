Ashley Graham eşinin vazektomi yaptırdığını açıkladı

Ashley Graham, katıldığı bir poscast yayınında doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıkladı. 35 yaşındaki ABD'li model, böylelikle artık kendisinin doğum kontrol hapı kullanmak zorunda olmadığını söyledi.

Ashley Graham, "Bunu yaptırmak erkekler için çok kolay. Justin operasyondan hemen sonra benimle alışveriş yaptı" ifadelerini kullandı.

"JUSTIN VE BEN GERÇEKTEN BİR BÜTÜNÜZ"

Ashley Graham, ebeveyn olduktan sonra kocasıyla güçlü bir bağ kurmanın sırrını da açıkladı. Ünlü model, "Justin ve ben gerçekten bir bütünüz. Çocuk sahibi olmadan önce dokuz yıl evli kalabildik. Bu gerçekten bir fark yaratıyor" dedi.

"Birbirimizle geçirebileceğimiz zamanımız olduğu için çok mutluydum. Birbirimizin her şeyini öğrenmeliydik" diyen Graham, "Çocuklar olana kadar birbirinizin her şeyini gerçekten bilmiyorsunuz. Sonra çocukla birlikte onu bambaşka bir seviyede tanıyorsunuz. Bu hem heyecan verici, hem ürkütücü hem de aynı anda zorlayıcı" ifadelerini kulandı.

Ashley Graham ve Justin Ervin çiftinin iki yaşında Isaac adında oğlu ve 14 aylık Malachi ve Roman adlarında ikiz oğulları bulunuyor.