Aşıklar kırmızı halıda: Monica Belluci ve Tim Burton ilk kez yan yana!

Bir süredir birlikte anılan Tim Burton-Monica Belluci çifti haklarında çıkan aşk iddialarına yanıt vermiyordu. Ünlü çift, ilk kez kırmızı halıda birlikte yürüdü.

MONICA BELLUCİ: EVET ONA AŞIĞIM

Monica Bellucci, 4 ay önce Elle France’a verdiği röportajda nihayet bu ilişkiyi resmi olarak açıklayıp usta yönetmenle birlikte olduğunu itiraf etti ve "Evet ona aşığım" demişti.

'ONUNLA KARŞILAŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Burton'ın "Beetlejuice 2" (Beterböcek 2) adlı yeni filminde de rol alan Monica Bellucci, ilişkisi hakkında "Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum. Yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.