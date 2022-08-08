Aşıklardan yeni poz! Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'dan ayna fotoğrafı

'Ada Masalı' dizisinde başrolü paylaşıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu Alp Navruz ile meslektaşı Ayça Ayşin Turan, ilk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getirmişti. Daha sonra çıkan haberlerin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Bodrum tatillerini sonlandıran Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf eden ikiliden yeni fotoğraf geldi.

AYNA POZU

Aşıklar, asansör aynasında verdikleri siyah-beyaz fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaştı. Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yapan Turan ile Navruz'un gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

"ACELEMİZ VAR"

Aşkları doludizgin devam eden çift, tatilin ardından Etiler'de yer alan bir kuaförden çıkarken objektiflere takılmıştı. Ekin Koç ile çekeceği 'Sen İnandır' filmi için Asos'a giden Ayça Ayşin Turan'ı, sevgilisi Alp Navruz kuaförden uğurlamıştı.

Ayça Ayşin Turan, "Birazcık acelemiz var. Yola çıkacağım" diyerek, konuşmak istememişti. Alp Navruz ise evlilik sorularını, "Bunları sonra konuşuruz olur mu?" diye yanıtlamıştı.