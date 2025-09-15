Aşk devam ediyor! Ata Demirer'in sevgilisiyle güz gezmesi

Ünlü komedyen Ata Demirer, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Alemdar ile uzun zaman sonra yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Geçmiş tatillerinden bir kareyi sevenleriyle buluşturan Demirer’in paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Gönderisine, “Geçmiş güzel zamanlardan bir demet” notunu düşen Demirer, takipçilerinden bolca yorum ve beğeni aldı.

Ünlü komedyen, sevgilisiyle olan aşkını ilk kez 53. yaş gününde paylaştığı fotoğrafla ilan etmişti.

DİLARA ALEMDAR KİMDİR?

İnternette yer alan bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi mezunu olan Dilara Alemdar, Magdeburger Sigorta'da Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Dilara Alemdar ayrıca lisans eğitimi sırasında akademik çalışmalarda asistanlık yapmış ve stajını Deutsche Bank’ta tamamlamıştır.

Yaşı ve nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.