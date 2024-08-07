Aşk-ı Memnu dizisinin Matmazel'i Zerrin Tekindor'dan 60. yaş kutlaması

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in başrollerini paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da Matmazel Deniz DeCourton karakterini canlandıran Zerrin Tekindor son olarak Yüz Yıllık Mucize adlı yapımla izleyici karşısına çıkmıştı.