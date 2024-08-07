Aşk-ı Memnu dizisinin Matmazel'i Zerrin Tekindor'dan 60. yaş kutlaması
'Aşk-ı Memnu' dizisinde hayat verdiği Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, 60 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü Londra'da balonlarla kutladı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in başrollerini paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da Matmazel Deniz DeCourton karakterini canlandıran Zerrin Tekindor son olarak Yüz Yıllık Mucize adlı yapımla izleyici karşısına çıkmıştı.
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5 Ağustos'ta 60 yaşına basan Tekindor, doğum gününü Londra'da balonlarla kutladı.
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Tekindor, yeni yaşı için verdiği pozlara "Ne güzel gündü bu böyle" notunu düştü.
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Tekindor'un pozlarına "Kim der 6o yaşında", "Kraliçe", "Yürüyen zarafet", "60 kere maşallah", "Nasıl 60 yanlışınız var" gibi yorumlar geldi.