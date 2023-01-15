Aşk-ı Memnu film oluyor! İşte yeni Bihter

Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinden dizi uyarlaması yapılan ve Türkiye dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olan "Aşk-ı Memnu", şimdi de "Bihter" adıyla sinemada izleyici karşısına çıkacak.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH BİHTER PROJESİNE EVET DEDİ

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm dünyayı etkileyen “Aşk-ı Memnu” hikayesini 1900’lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak. Filmde Bergen filmiyle büyük başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah yer alacak. Yetenekli oyuncu “Bihter” projesine evet dedi!

Bu gönderiyi Instagram'da gör Farah Zeynep Abdullah (@fafazey)'in paylaştığı bir gönderi

Başarılı oyuncu filmle ilgili ilk tweet’ini attı ve “Acılara yürüyor korkmuyorum” yazdı. Merve Göntem’in yazdığı filmin yapımcısı TAFF Pictures olacak.

BEHLÜL İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Filmin Behlül’ü için görüşmeler sürüyor. Mart ya da nisan ayında sete çıkılması planlandığı için o tarihlerde uygun olan flaş bir isim aranıyor. Bu arada filmi kimin yöneteceği de merak konusuydu.