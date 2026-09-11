'Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer, amansız bir hastalığa yakalandı

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle tanınan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

"DUALARIMIZ ONUN İÇİN OLSUN"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Film-San Vakfı, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" mesajını paylaştı.

Usta oyuncunun beyninde 2. dereceden tümör olduğu öğrenildi. Konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği ise gelen bilgiler arasında.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi ustalardan eğitim aldı. Profesyonel tiyatroya 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda pek çok projede yer aldı; yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) ve Bir Tren Yolculuğu (1988) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri kazandı.