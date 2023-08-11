Aşk-ı Memnu'nun hiç görülmemiş kamera arkası görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran, başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Finaliyle, her yaz ekrana gelen tekrar bölümleriyle ve hep zirvede yer almasıyla; aradan yıllar geçmesine rağmen çok konuşulan efsanevi dizi Aşk-ı Memnu'nun daha önce hiç görülmeyen bir kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı.

SET FOTOĞRAFÇISI İLK KEZ PAYLAŞTI

Aşk-ı Memnu'nun o hiç bilinmeyen karesini, dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlanan fotoğrafta dizide "Adnan Ziyagi"'i canlandıran Selçuk Yöntem, "Behlül"e hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve "Bihter"i oynayan Beren Saat yer alıyor.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk-ı Memnu" dizisi, 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluştu.