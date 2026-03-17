Aşk iddiaları sürerken Kim Kardashian'ın Oscar partisi görünümüne Lewis Hamilton'dan romantik yorum
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki birliktelik iddiaları, sosyal medya etkileşimleriyle yeniden gündemde. Kardashian’ın Oscar partisi paylaşımına Hamilton’dan gelen yorum, ikilinin bir süredir konuşulan birlikteliğini destekliyor. İşte detaylar...
Magazin dünyasının gündeminde olan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton birlikteliğine dair iddialar, sosyal medya etkileşimleriyle güçlenmeye devam ediyor. Kim Kardashian, 15 Mart gecesi gerçekleşen Oscar Ödül Töreni’nin ardından düzenlenen 2026 Vanity Fair Oscar Partisine katılmıştı. Kardashian, hazırlıklarını ve etkinlik görünümünü içeren bir Instagram serisi paylaştı.
"GUCCI GIRL"
Kim Kardashian, Vanity Fair Oscar partisi için Milano Moda Haftası podyumunda tanıtılan, vücuda oturan altın rengi bir Gucci tasarımı tercih etti. Hazırlık sürecinden kareleri Instagram hesabında paylaşan Kardashian, stilini sergilediği bu pozların altına "GUCCI GIRL" notunu düştü.
LEWIS HAMILTON’DAN HAYRANLIK GÖSTERGESİ
Kardashian’ın bu paylaşımına F1 pilotu Lewis Hamilton’dan da gecikmeden tepki geldi. Hamilton, paylaşımın altına hayranlığını simgeleyen "😍" emojisi bıraktı.
"ROMANTİK BİR BULUŞMA"
Çiftin arasındaki bu etkileşim, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Arizona seyahatinin hemen ardından geldi. Powell Gölü’nde gün batımı yürüyüşü yaparken görüntülenen ikili, sosyal medya hesaplarında da aynı gün, yüzlerinin görünmediği benzer manzara videoları paylaşmıştı.
İkilinin ilişkisine dair ilk somut raporlar ise şubat başında Paris’te bir otelde görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Konuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, çiftin Avrupa’ya özel jetle geçtiğini belirterek süreci "romantik bir buluşma" olarak tanımlamıştı.
Fotoğraf: Instagram/ @kimkardashian