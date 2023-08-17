Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden yeni görüntüler yayınlandı

Daha önce iki kez dizi olarak televizyon ekranlarına gelen "Aşk-ı Memnu" şimdi de film oluyor. Prime Video, Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filmin 2023 yılının sonunda izleyicisiyle buluşacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Filmden yeni görüntüler yayınlandı.

Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.

Fenomen dizide replikleriyle akıllara kazınan Bihter'in annesi Firdevs karakterine Nebahat Çehre hayat vermişti. Yeni uyarlamada ise Firdevs'e Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Sırasıyla önce Itır Esen'in sonra Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini bu kez genç oyuncu Helin Kandemir canlandıracak.

İlk uyarlamada Çolpan İlhan'ın, sonrasında Zerrin Tekindor'un hayat verdiği Matmazel karakterine, yeni uyarlamada Ebru Özkan'ın hayat verecek.