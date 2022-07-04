Aşk öpücüğü! Bella Hadid-Marc Kalman çifti, New York sokaklarında aşka geldi
ABD'li model Bella Hadid , sanat direktörü sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında öpüşürken çektirdikleri fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.
2020 yılından bu yana birlikte olan Marc Kalman ile Bella Hadid'i, Kardashian-Jenner ailesinin tanıştırdığı ortaya çıktı. Kalman, Kylie Jenner'ın rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikte çalışmıştı. 25 yaşındaki dünyaca ünlü manken ve model Bella Hadid uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında aşka geldi.
AŞK POZU
Aşk pozları ile Instagram'da 2.7 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan dünyaca ünlü çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl Cannes Festivali sırasında duyurmuştu.
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'ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ' İDDİASI
Hadid ile Kalman'ın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından çift ile alakalı çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bunlardan biri de Hadid ve Kalman, önceden iyi arkadaştı. Bella Hadid ile Marc Kalman'ın arasındaki yakınlık daha sonra da romantik bir ilişkiye dönüştü.