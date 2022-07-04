Aşk öpücüğü! Bella Hadid-Marc Kalman çifti, New York sokaklarında aşka geldi

2020 yılından bu yana birlikte olan Marc Kalman ile Bella Hadid'i, Kardashian-Jenner ailesinin tanıştırdığı ortaya çıktı. Kalman, Kylie Jenner'ın rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikte çalışmıştı. 25 yaşındaki dünyaca ünlü manken ve model Bella Hadid uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında aşka geldi.

AŞK POZU

Aşk pozları ile Instagram'da 2.7 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan dünyaca ünlü çift, ilişkilerini geçtiğimiz yıl Cannes Festivali sırasında duyurmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bella 🦋 (@bellahadid)'in paylaştığı bir gönderi

'ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ' İDDİASI

Hadid ile Kalman'ın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından çift ile alakalı çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bunlardan biri de Hadid ve Kalman, önceden iyi arkadaştı. Bella Hadid ile Marc Kalman'ın arasındaki yakınlık daha sonra da romantik bir ilişkiye dönüştü.