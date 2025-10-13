Aşk tam gaz devam ediyor! Bülent Şakrak sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile yeni pozunu paylaştı

Temmuz 2023'te oyuncu Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran başarılı oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

47 yaşındaki Şakrak, bir süredir ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmış durumda. Kendisinden 16 yaş küçük olan 31 yaşındaki Arabacıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, sosyal medya hesaplarından yeni ve samimi karelerini paylaştı.

Çiftin neşeli ve samimi pozları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, takipçiler ikilinin uyumunu şu sözlerle dile getirdi: "Aşk size çok yakışıyor" ve "Enerjiniz harika."

Özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, bir yandan da şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak kendine yeni bir yaşam alanı kurdu.

Yoğun iş temposu nedeniyle İstanbul'dan tamamen taşınmayan Şakrak, Avrupa yakasında, doğayla iç içe bir "tiny house" (küçük ev) inşa etti. Bu minimalist ve doğal yaşam alanında oyuncu, evin tüm işleriyle bizzat ilgileniyor. Vaktini büyük ölçüde bahçe bakımı ve uzun doğa yürüyüşleriyle geçirerek dinlenmeyi ve enerji toplamayı tercih ediyor.