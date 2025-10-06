Aşk tam gaz devam ediyor! Murat Dalkılıç ve sevgilisi Özgü Kaya'dan yeni kareler
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'nın ilişkisi, magazin gündeminden düşmüyor. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih eden ünlü çift, son paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.
Geçtiğimiz Haziran ayında başlayan ilişkilerini doludizgin sürdüren şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Özgü Kaya, aşklarını sosyal medya ve kameralar önünde yaşamaktan çekinmiyor. Çift, ilk kez geçtiğimiz ay el ele görüntülenmişti.
İlişkilerine verdiği önemi her fırsatta gösteren Murat Dalkılıç, sevgilisinin yoğun iş temposuna rağmen onu yalnız bırakmıyor. Özgü Kaya'nın yeni projesine destek olmak amacıyla çekimlerin yapıldığı Ayvalık'a taşındığını açıklayan Dalkılıç, "Özgü’ye, ‘Hadi ben de seninle geleyim’ dedim. Orada günlük hayatına, projelerine şahit oluyorum" sözleriyle ilişkisine ne kadar değer verdiğini ifade etmişti. Daha önce de Özgü Kaya, sevgilisinin sahne performansından bir kareyi kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini açıkça göstermişti.
Aşkları tam gaz devam eden çiftten son olarak romantik düğün kareleri geldi. Katıldıkları bir düğünden yeni fotoğraflar paylaşan Murat Dalkılıç, sevgilisine de yer verdi.
Ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğrafların altına, "Düğüncülük haftası Cundası.. Oğlan bizim kız bizim" notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.