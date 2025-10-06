Aşk tam gaz devam ediyor! Murat Dalkılıç ve sevgilisi Özgü Kaya'dan yeni kareler

İlişkilerine verdiği önemi her fırsatta gösteren Murat Dalkılıç, sevgilisinin yoğun iş temposuna rağmen onu yalnız bırakmıyor. Özgü Kaya'nın yeni projesine destek olmak amacıyla çekimlerin yapıldığı Ayvalık'a taşındığını açıklayan Dalkılıç, "Özgü’ye, ‘Hadi ben de seninle geleyim’ dedim. Orada günlük hayatına, projelerine şahit oluyorum" sözleriyle ilişkisine ne kadar değer verdiğini ifade etmişti. Daha önce de Özgü Kaya, sevgilisinin sahne performansından bir kareyi kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini açıkça göstermişti.