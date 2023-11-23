Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Hafsanur Sancaktutan'tan Kerem Bürsin açıklaması

Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla buluşan Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafsanur Sancaktutan yeni gelen senaryoları değerlendirdiğini söyledi.

"2024’ten umutluyum"

Nişantaşı’nda görüntülenen güzel oyuncu yılbaşı planlarından da bahsetti ve “Yılbaşı için tatil planım var. 2024’e yurt dışında girmek istiyorum. Huzurlu ve yaşanabilir bir yıl istiyorum. Sağlık ve iç huzurumun da dengede olmasını istiyorum. 2024’ten umutluyum” dedi.

"Yazın çalıştık, güzel geçti"

Sancaktutan, "Ya Çok Seversen" dizisinin kendisi için iyi geçtiğini ifade ederek, "Yazın çalıştık, güzel geçti. Evet, 13 bölüm sürdü ama yurtdışı satışları da iyiydi. Her anlamda doyduk, oyuncular ve ekip olarak" diye konuştu.

Aşk iddialarına yanıt verdi

Meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt veren Sancaktutan, aralarında romantik bir ilişki olmadığını söyledi. Kerem Bürsin'in sözleriyle ilgili olarak ise "Kerem ile arada sırada görüşüyoruz. Öyle bir şey hiç yok. Kerem arkadaşım. Öyle mi demiş? Kerem biraz Avrupai konuştuğu için belki yanlış anlaşılmış olabilir, yine de öyle bir durum yok. Kalbim boş" ifadelerini kullandı.