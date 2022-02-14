Aşkı böyle kutladılar: Ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ünlülerden hem duygu dolu hem aşk dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor... İşte sevgisini sosyal medyada paylaşan ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

Can Bonomo

Can Bonomo, Öykü Karayel'in Sevgililer Gününü bu fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafın altına 'Benim iyi yarım... Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun.' sözlerine yer verdi.