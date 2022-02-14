Aşkı böyle kutladılar: Ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları
14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayan pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...
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14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ünlülerden hem duygu dolu hem aşk dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor... İşte sevgisini sosyal medyada paylaşan ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...
Can Bonomo
Can Bonomo, Öykü Karayel'in Sevgililer Gününü bu fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafın altına 'Benim iyi yarım... Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun.' sözlerine yer verdi.
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Demet Şener
Demet Şener, Sevgililer Günü fotoğraflarının altına '#huzurum #mutluluğum #iyikim #sevgilim bize her gün #sevgililergünü' hashtaglerini düştü.
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Kadir Doğulu
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün Sevgililer Gününü bir kalp emojisi ile kutladı.
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Fazıl Say
Piyanist Fazıl Say, Cemal Süreya'nın bir şiiriyle eşi Ece Dağıstan'ın Sevgililer Günü'nü kutladı.
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