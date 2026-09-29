Aşkına Eşkıya'nın Cemşit'i Ali Hürol hayatını kaybetti

“Sıla", ”Aşkına Eşkıya", “Gökten Üç Elma Düştü”, “Sağır Oda” gibi yapımlarla tanınan Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları olduğu bilinen ve kalp rahatsızlığı olan Hürol'un vefatını, 2021 yılında yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÜSTÜMDE ÇOK EMEĞİ VAR"

Arda Aydın, paylaşımında “Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı, yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez" dedi.

“Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız” diyen Aydın, "Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. Onu en son Antalya Altın Portakal'da seslendirme sergisinde Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal amca. Babama ve tüm amcalarıma selam...” ifadelerini kullandı.

Hürol'un vefatı sonrası paylaşım yapan Melek Baykal da “Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik, duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm mekânın cennet olsun sevgili Ali… Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALİ HÜROL KİMDİR?

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Al Hürol, sanatla iç içe bir hayata gözlerini açtı. Annesi opera sanatçısı Meserret Soyak olan Hürol'un babası da tiyatrocu Ekmel Hürol'du. Eğitim hayatını Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, profesyonel tiyatro hayatına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda başladı.

Devlet Tiyatroları'nda da görev yapan Ali Hürol, 1980'de ayrıldı ve kendi tiyatrosunu kurdu. Kırk yılı aşkın sanat hayatı boyunca birçok oyunda rol alan Hürol, çeşitli dizilerde de oynadı ve seslendirmeler de yaptı.

76 yaşında vefat eden Hürol, “Aşkına Eşkıya” dizisinde hayat verdiği Cemşit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.