Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın yeni pozlar
Güzel oyuncu Birce Akalay, bir süredir kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Hakan Kurtaş ile mutlu bir ilişki yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden çift, son olarak katıldıkları bir etkinlikte çekilen samimi pozlarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.
Güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay, geçmişte kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile gerçekleştirdiği evliliklerin ardından, kalbini yine aynı sektörden bir isme, Hakan Kurtaş'a açarak yeni bir aşka yelken açtı.
İlişkilerini sosyal medya üzerinden sık sık paylaştıkları mutluluk pozlarıyla gözler önüne seren ünlü çift, hayranlarından da büyük beğeni topluyor.
Son olarak Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile katıldıkları bir etkinlikten çekilmiş romantik kareleri Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
Bu yeni fotoğraflar, çiftin ne kadar uyumlu ve mutlu olduğunu bir kez daha gösterirken, sevenlerinden de yoğun ilgi ve çok sayıda yorum aldı.