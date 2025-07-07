Aşkları doludizgin devam ediyor! Survivor Yiğit Poyraz ve sevgilisi Yasmin Erbil'den yeni kare

Survivor All Star 2025'te Gönüllüler takımında mücadele eden Yiğit Poyraz, 1 Mayıs akşamı Volkan Çetinkaya karşısında elenerek yarışmaya veda etmişti. Yarışmanın ardından özel hayatına dönen Poyraz, sevgilisi Yasmin Erbil ile yeniden bir araya geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni kızı Yasmin Erbil ile bir süredir aşk yaşayan Poyraz, yarışmadan elendikten sonra hasret giderdi. Çift, ilişkilerini genel olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yiğit Poyraz ve 29 yaşındaki sevgilisi Yasmin Erbil, son olarak Instagram'da paylaştıkları aşk dolu karelerle gündeme geldiler. Erbil’in yeni gönderisi takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı.

Öte yandan ikili, geçtiğimiz günlerde 99. Gazi Koşusu kapsamında Veliefendi Hipodromu’nda da birlikte görüntülenmişti.