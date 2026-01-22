Aşkları tam gaz devam ediyor! Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin'den yeni kare
Magazin dünyasının son dönemdeki en dikkat çeken çiftlerinden Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, aşklarını artık saklamıyor. 2026 yılına romantik bir veda karesiyle giriş yapan çiftten, bugün heyecan verici yeni bir paylaşım geldi.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in Melisa Tapan ile yollarını ayırmasının ardından gönlünü kaptırdığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı sürpriz aşk, magazin gündemindeki yerini koruyor.
irbirlerine duydukları özlemi her fırsatta dile getiren ikili, geçtiğimiz günlerde adeta liseli aşıklar gibi her saniye mesajlaştıklarını ve kavuşmak için gün saydıklarını belirten romantik paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
Bu büyük kavuşma, Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu atmosferinde, Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanan dev maçta gerçekleşti. Tribünde yan yana saf tutan ünlü çift, bu özel anı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
elin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile birlikte giydikleri sarı-kırmızı formalarla, yüzlerinin tam olarak seçilmediği ancak samimiyetlerinin hissedildiği romantik bir fotoğraf karesini yayımladı. Hem Galatasaray aşkını hem de birbirlerine olan bağlılıklarını simgeleyen bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.