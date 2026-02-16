Aslı Bekiroğlu 5'inci kez ameliyat oldu

Geçtiğimiz ay, rutin bir operasyonla başlayan ancak hatalı müdahale sonucu karmaşıklaşan tedavi sürecine dair detayları paylaşan Aslı Bekiroğlu, beşinci kez ameliyat masasına yattı. Miyom operasyonu sırasında bağırsağının kesilmesiyle başlayan bu zorlu süreci yönetmeye çalışan ünlü oyuncu, son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.





ASLI BEKİROĞLU'NUN ZORLU AMELİYAT SÜRECİ

Daha önce rahmindeki miyomu aldırmak için girdiği ameliyatta bağırsağının zarar gördüğünü dile getiren ünlü isim, yaşadığı travmatik süreci şu sözlerle aktarmıştı:

"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.



"İKİ TANE DAHA AMELİYAT OLACAĞIM"



İlk müdahalenin ardından aylar süren bir bekleyiş ve ardından gelen yeni operasyon süreci, Bekiroğlu'nun hayatını ciddi şekilde etkiledi. Tedavisinin devamındaki doku transferi denemelerini ve gelecek planlarını şu cümlelerle özetlemişti:

Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım.

"SÜSÜMÜZDEN ÖDÜN VERECEK DEĞİLİZ"



Tedavi takvimindeki beşinci operasyonunu başarıyla tamamlayan ve şu sıralar evinde dinlenen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya üzerinden takipçilerine ulaştı. Yaşadığı tüm fiziksel zorluklara rağmen enerjisinden ve neşesinden bir şey kaybetmediğini gösteren oyuncu, paylaşımına şu samimi notu düştü:



"Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz"



