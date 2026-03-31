Aslı Bekiroğlu 6. kez ameliyat oldu

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıl önce rahmindeki miyom şikayetiyle girdiği operasyonun ardından başlayan zorlu süreci ilk kez tüm detaylarıyla paylaştı. Ameliyat sırasında meydana gelen bir komplikasyon nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde altıncı kez operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

KOMPLİKASYON SONRASI UZUN TEDAVİ SÜRECİ



Yaşadığı süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan oyuncu, ilk ameliyatında yapılan bir hatanın hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

Doktorun bana yaptığı yanlış müdahalesi olmasaydı 3 ayda iyileşecektim fakat 2 seneme mal oldu. Karın kasımı aldılar ve rektovajinal fistül olan bölgeye yerleştirdiler. 15 kilo verdim. Her şey iyileşecek zannettim ama 2 ay sonra ben fark ettim. Küloduma baktığımda fark ettim. Doktor bana hepsini baştan yapmamız gerekecek dedi.



"PAYLAŞACAK CESARETİ YENİ BULUYORUM"



Süreç boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığını belirten Bekiroğlu, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmak için doğru zamanı beklediğini ifade etti. Yaşadığı ağır dönemi anlatırken duygusal anlar yaşayan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum.





HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR



Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ancak önünde bir operasyon daha olduğunu belirten Aslı Bekiroğlu, yaşadıklarının bir tıbbi hata olduğunu vurguladı. Benzer mağduriyetleri yaşayan başkalarına da destek olmayı amaçladığını söyleyen oyuncu, konuyu yargıya taşıyarak hakkını arayacağını belirtti.



REKTOVAJİNAL FİSTÜL NEDİR?



Rektovajinal fistül, rektum ile vajina arasında normalde olmaması gereken tüp şeklinde bir bağlantının oluşmasıdır. Bu durum, bağırsak içeriğinin bu kanal aracılığıyla vajinadan dışarı sızmasına neden olur.