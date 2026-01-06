Aslı Bekiroğlu, doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat oldu

Aslı Bekiroğlu’nun, doktor hatası nedeniyle hayatı kabusa döndü. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini ancak operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla yaklaşık 7 santimetre kesildiğini ifade eden Bekiroğlu, bir hafta sonra sızıntı nedeniyle yeniden ameliyat olduğunu açıkladı.

''KARNIMDA STOMA VAR''

Yaşadığı sürecin psikolojik olarak da zorlayıcı olduğunu belirten oyuncu, “Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisanda iki ameliyat daha geçireceğim” diye konuşmuştu. Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını söyleyen Bekiroğlu, “Sık sık hamile olup, olmadığımı soruyorlar. Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da yıprandım” dedi.

''YAŞIYORUM ŞÜKÜR''

Bekiroğlu geçtiğimiz haziran ayında 9 saatlik bir operasyon geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncu uzun süren operasyonun ardından son halini Instagram hesabından paylaşarak "Yaşıyorum şükür" notunu düşmüştü.

YENİDEN AMELİYAT OLDU

Miyom ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle bir kez daha ameliyat oldu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında; "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.