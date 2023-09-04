Aslı Bekiroğlu ile Sinan Sicimoğlu aşklarını ilan etti

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan, 'Beni Böyle Sev', 'İkimizin Yerine', 'Gülümse Yeter', 'Yol Arkadaşım', 'Jet Sosyete' gibi projelerde rol alan 27 yaşındaki güzel, gönlünü meslektaşı Sinan Sicimoğlu'na kaptırdı.

YENİ AŞKINI DÜĞÜNDE DUYURDU

Sinan Sicimoğlu ile bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz verdi. Çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte paylaşan ünlü çift, sürpriz birlikteliklerini ilan etmiş oldu.