Aslı Bekiroğlu ile Sinan Sicimoğlu aşklarını ilan etti
Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Bekiroğlu ile Sicimoğlu, birlikteliklerini katıldıkları bir düğünde çekildikleri fotoğraflarla ilan etti.
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan, 'Beni Böyle Sev', 'İkimizin Yerine', 'Gülümse Yeter', 'Yol Arkadaşım', 'Jet Sosyete' gibi projelerde rol alan 27 yaşındaki güzel, gönlünü meslektaşı Sinan Sicimoğlu'na kaptırdı.
YENİ AŞKINI DÜĞÜNDE DUYURDU
Sinan Sicimoğlu ile bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz verdi. Çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte paylaşan ünlü çift, sürpriz birlikteliklerini ilan etmiş oldu.
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