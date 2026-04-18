Aslı Bekiroğlu'ndan yeni paylaşım: Hiç konuşasım yok

Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. kez bıçak altına yatmıştı. Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı.

Oyuncu, rahim miyomu ameliyatına girmiş ancak operasyon sırasında bağırsağı 7 santimetre yanlışlıkla kesilmişti.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden oyuncu, 8 Nisan'da 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerini kullanmıştı.

''HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM''

Sevenlerinin son sağlık durumunu merak ettiği oyuncu Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımda ''Arayan canım dostlarım, inanın hiç konuşasım yok. Hepinizi çok seviyorum' ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu'nun paylaşımının ardından takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.