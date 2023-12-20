Aslı Enver 5 aylık kızı Elay'la yolculuk yaptığı anları paylaştı: İşte yine başlıyoruz

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti geçtiğimiz aylarda büyük bir heyecanla bekledikleri kızları Elay bebek dünyaya geldi. Ekranlardan uzak kalarak kızı Ela'yı büyüten ünlü oyuncu kızının uçaktaki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"İşte yine başlıyoruz"

Enver, son yaptığı paylaşımda da kızının yüzünü göstermedi. "İşte yine başlıyoruz" diyen Enver'in karesine ise yorum yağdı.

"Uyuyamıyoruz"

Bir gazetecinin 'Elay'dan sonra hayatınızda neler değişti?' sorusuna ise ünlü oyuncu esprili bir cevap verdi. Aslı Enver soruya, "Uyuyamıyoruz" şeklinde cevap verdi.