Aslı Enver anne oldu! İşte bebeğinin ismi

12 Kasım'da ikinci defa evlenen güzel oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber geldi. Enver dün akşam İstanbul’da özel bir hastanede ilk bebeğini dünyaya getirdi.

ELAY ADINI VERDİLER

Bir kız çocuğu olan Enver, bebeğine "Elay" adını verdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta ve ekibi tarafından gerçekleştirilen doğum sonrasında, Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOK"

Zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Aslı Enver, 3 gün önce de Berkin Gökbudak ile verdiği pozları peş peş paylaşarak "Çok" notunu yazmış.