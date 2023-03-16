Aslı Enver: Doğum Türkiye'de olacak
Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu Aslı Enver ve eşi, Londra tatilinden dönerken havaalanında görüntülendi. 'Bebeğini İngiltere'de doğuracağı' iddiasına cevap veren Aslı Enver, kızlarına verecekleri isim hakkında da konuştu.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Aslı Enver'in bebeğini İngiltere'de doğuracağı iddia edilmişti. Enver o iddialara cevap verdi.
"NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver ve Gökbudak, önceki akşam Türkiye'ye döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu, bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi. Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullandı.
"İSİM BELLİ DEĞİL"
İsim konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen Aslı Enver, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" diye konuştu.