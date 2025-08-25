Aslı Enver eşiyle birlikte Coldplay konserine gitti
Sosyal medya hesabından sık sık kızı Elay ile ilgili paylaşımlar yapan oyuncu Aslı Enver, son olarak eşiyle Londra'ya gitti. Sık sık seyahat eden çift bu sefer Londra'da Coldplay konserini izledi. Enver, eşiyle konserden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz 2023'te gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.
Aşk dolu bu kareler takipçileri tarafından büyük beğeni toplarken, Aslı Enver'in doğal güzelliği de dikkat çekti.