Aslı Enver hamile! "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı ortaya çıktı

Aslı Enver, geçtiğimiz hafta ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü oyuncu bebek bekliyor...

ASLI ENVER ANNE OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine gör Aslı Enver marka ve yetenek yüzü olduğu Disney Plus için çekilen “Arayış” projesinin ardından FOX’un “Benim Adım Farah” dizisinde rol almaya hazırlanıyordu. Ancak Berkin Gökbudak’la sevgili olan oyuncunun bebek beklediğini öğrenmesi büyün planlarını değiştirdi. Ünlü oyuncu sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

DİZİYE YENİ BİRİ ARANIYOR

Yaşanan bu gelişme üzerine okuma provası da yapılan O3 Medya’nın “The Cleaning Lady” uyarlaması için ise nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Aslı Enver’e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı da kulislerde konuşuluyor. Son gelen bilgi ise Recai Karagöz’ün yöneteceği dizinin başrolü için yeni kadın oyuncu arandığı yönünde…

Aslı Enver tarafından ise henüz bir açıklamA gelmedi.

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